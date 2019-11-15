В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы

В Киеве произошло нападение на курьера пиццы, сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный напал на парня возле дома на улице Симиренко. На месте происшествия в полицию обратился 24-летний парень и сообщил, что он работает курьером по доставке пиццы. Получив заказ, он привез его к дому, где к нему подошел неизвестный и, забрызгав лицо газом, отобрал заказ и убежал", – говорится в сообщении.

Личность нападавшего установили и его задержали. Им оказался 23-летний уроженец Кировоградской области, который признался в содеянном.

Начато уголовное производство статье разбой (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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