подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 18:44 11
Происшествия 2019-11-15T18:46:47+02:00
Українські Новини
В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы

В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы

Избиение, Курьер

В Киеве произошло нападение на курьера пиццы, сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный напал на парня возле дома на улице Симиренко. На месте происшествия в полицию обратился 24-летний парень и сообщил, что он работает курьером по доставке пиццы. Получив заказ, он привез его к дому, где к нему подошел неизвестный и, забрызгав лицо газом, отобрал заказ и убежал", – говорится в сообщении.

Личность нападавшего установили и его задержали. Им оказался 23-летний уроженец Кировоградской области, который признался в содеянном.

Начато уголовное производство статье разбой (ч. 1 ст. 187  УК  Украины). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, курьер службы доставки Glovo избил мужчину шлемом.

Больше новостей о: Избиение Курьер

Архив
Новости
В Киеве избили курьера ради бесплатной пиццы 18:44
Один из лидеров
В Украине схватили одного из ключевых лидеров "Исламского государства" 18:42
На Филиппинах подросток вытащил сестру из пасти крокодила 18:36
Украина назвала дату и место проведения нормандской встречи 18:19
Минкультуры создает госорганизацию, которая будет решать, кто журналист, а кто - нет 18:14
больше новостей
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год 06:30
Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020 22:34
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Пранкер "Джокер" извинился перед Рябошапкой 10:35
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске 06:19 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok