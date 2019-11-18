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  • "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження транзитного контракту на рік
18 листопада 2019, понеділок, 15:25 17
Економіка 2019-11-18T18:45:03+02:00
Українські Новини
"Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження транзитного контракту на рік

"Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження транзитного контракту на рік

Газпром, Нафтогаз, транзит газу
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Компанія "Газпром" (Росія) направила Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пропозицію про продовження діючого контракту на транзит російського газу на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства "ТАСС", передають Українські Новини.

Також повідомляється, що "Газпром" запропонував в якості альтернативного варіанту укласти новий контракт на транзит російського газу через територію України на 1 рік з урахуванням прогнозованого попиту європейських покупців на 2020 рік.

"В пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є: відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції" та відкликання клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти "Газпрому", - йдеться в повідомленні з посиланням на прес-службу "Газпрому".

Також повідомляється, що "Газпром" очікує позицію української сторони щодо готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в "Нафтогазі" розкрили деталі нового позову проти "Газпрому".

Раніше Путін заявив, що Росія готова відновити транзит газу, якщо Україна відмовиться стягнути з "Газпрому" $10 млрд.

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