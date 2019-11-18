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  • В Венеции наводнение нанесло ущерб в миллиард евро: вода разрушает памятники архитектуры
18 ноября 2019, понедельник, 11:56 275
Европа 2019-11-18T11:56:31+02:00
Українські Новини
В Венеции наводнение нанесло ущерб в миллиард евро: вода разрушает памятники архитектуры

В Венеции наводнение нанесло ущерб в миллиард евро: вода разрушает памятники архитектуры

Венеция, Наводнение в Венеции, Убытки от стихии

В Венеции в воскресенье, 17 ноября, после двух приливов вода опять поднялась до 1 метра 50 сантиметров. По информации мэра города Луиджи Бруньяро, наводнение обошлось Венеции в миллиард евро. Об этом сообщает Euronews.

17 ноября ни один банкомат в Венеции не работал. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб, повреждены более 50 церквей.

Залитые водой гостиницы начинают выражать серьезное беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира.

В минувший четверг, после того, как вода поднялась в Венеции до исторической отметки в 1 метр 87 сантиметров (больше было только однажды: 4 ноября 1966 года, когда вода достигла метра 94 сантиметров), премьер-министр Джузеппе Конте объявил чрезвычайное положение и выделил из бюджета 20 миллионов евро на "самые срочные нужды".

Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров. Члены спасательной команды Венеции приобретают новые навыки: как проплыть на патрульном катере под ставшими вдруг низкими мостами и не застрять.

Как сообщали Українські Новини, Венецию из-за сильных дождей и ветра затопило еще больше, наводнение самое сильное за прошедшие 50 лет. Тем временем появилось видео затопленных в Венеции кафе и магазинов из-за масштабного наводнения.

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