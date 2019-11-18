У Венеції повінь завдала збитків у мільярд євро: вода руйнує пам'ятки архітектури

У Венеції в неділю, 17 листопада, після двох припливів вода знову піднялася до 1 метри 50 сантиметрів. За інформацією мера міста Луїджі Бруньяро, повінь обійшлося Венеції в мільярд євро. Про це повідомляє Euronews.

17 листопада жоден банкомат у Венеції не працював. Відомим на весь світ пам'яткам архітектури завдано серйозної шкоди, пошкоджено більше 50 церков.

Залиті водою готелі починають висловлювати серйозне занепокоєння через масове скасування броні туристами зі всього світу.

В минулий четвер, після того, як вода піднялася в Венеції до історичної позначки в 1 метр 87 сантиметрів (більше було лише одного разу: 4 листопада 1966 року, коли вода досягла метра 94 сантиметрів), прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан і виділив з бюджету 20 мільйонів євро на "найбільш термінові потреби".

Рятувати доводиться не тільки будівлі, але і десятки затоплених човнів, гондол і катерів. Члени рятувальної команди Венеції набувають нові навички: як проплисти на патрульному катері під низькими мостами і не застрягти.

Як повідомляли Українські Новини, Венецію через сильні дощі та вітер затопило ще більше, це найсильніша повінь за останні 50 років. Тим часом з'явилося відео затоплених у Венеції кафе і магазинів через масштабну повінь.