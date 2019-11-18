Один на миллион: фотограф запечатлел оленя с тремя рогами в США

В понедельник американец Стив Линдберг вышел из дома, чтобы сделать несколько фото дикой природы для своей страницы в Facebook. Бывший законодатель, а ныне пенсионер с 2012 года ежедневно загружает фото дикой природы в своем родном Мичигане, сообщает "BBC Украина".

Погода была неблагоприятная, мужчина не очень рассчитывал на особые кадры. Поэтому обрадовался, когда увидел речную выдру, что лакомится рыбкой на льду.

"Я подумал, что свое фото дня получил", - рассказал 75-летний Линдберг.

Но когда он со своей собакой возвращались к машине, то заметил необычного оленя.

"Я сделал тысячи фото белохвостого оленя, но сразу понял: у этого что-то не так с рогами", - продолжал человек.

Стив Линдберг сделал несколько кадров и поехал домой, почти забыв о том, что видел. Но когда загрузил фотографии на свой компьютер, был просто поражен.

"Да он же троерожный. Я никогда раньше такого не видел", - делился впечатлениями мужчина.

Олень с тремя рогами. Фото: Стив Линдберг

Господин Линдберг ожидал, что получит "100 лайков и несколько комментариев" на Facebook, но его сообщение привлекло внимание представителей общественности. Ветеринар Стив Эдвардс рассказал Detroit Free Press, что такой олень - "один на миллион".

Как часто бывает в социальных сетях, не все внимание было положительным, и некоторые обвиняли господина Линдберга в редактировании изображения. Чтобы опровергнуть все нападки, он загрузил другие фото оленя.

"Я прекратил читать то, что пишут люди. Меня обвинили в использовании PhotoShop. А один даже сказал:" Я хочу узнать, где это, потому что хочу его убить", - рассказал мужчина.

Стив Линдберг раньше увлекался охотой, но уже много лет не берет в руки ружье. Он решил сохранить точное местоположение оленя в секрете, чтобы защитить животное. Когда позже в тот же день мужчина вернулся, олень был на том же месте. Но на следующий день его уже не было.

"Думаю, он пошел искать лучшей судьбы", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского. Также фотографу в Норвегии позировал редкий белый олень.

Тем временем во Вьетнаме впервые за 29 лет зафиксировали вид вымершего оленя.