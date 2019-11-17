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17 ноября 2019, воскресенье, 21:47 7
Внешняя политика 2019-11-17T21:50:41+02:00
Українські Новини
Возможность вернуть корабли не отрицали: в МИД РФ отреагировали на возврат судов Украине

Возможность вернуть корабли не отрицали: в МИД РФ отреагировали на возврат судов Украине

Россия-Украина, МИД РФ, военные корабли, Керченский кризис
Украинские корабли движутся на выход из Керченского пролива. Скриншот: kerchnettv/YouTube
Украинские корабли движутся на выход из Керченского пролива. Скриншот: kerchnettv/YouTube

В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения Украине захваченных возле Керченского пролива судов, которые 17 ноября примерно в 11:30 вышли с территории Генмола в сопровождении буксира и береговой охраны для возвращения в Украину. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива.

Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - сказано в сообщении.

Также в указанном сообщении прикреплена ссылка на июньское сообщение МИДа для СМИ "О направлении в Международный трибунал по морскому праву информации в связи с инцидентом в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года". В нем, в частности, российская сторона заявляет, что Украина спекулирует на инциденте с моряками.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским,в результате чего были раненые. Российские военные начали захват украинских кораблей около Керченского пролива и захватили в плен  24 украинских моряка.

Украинские правоохранители начали расследовать это преступление и заочно сообщили о подозрении заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ России и еще 7 российским силовикам, причастным к нападению на украинские корабли.


7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Также Россия освободила из-под стражи и передала Украине 24 моряков.

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