Перезагрузка власти: Минэкономики уволило руководителей госпредприятий и госслужащих

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 47 руководителей государственных предприятий и служащих государственных служб категории "А".

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А", - написал он.

При этом Милованов подчеркнул, что на данный момент на все позиции в соответствии с законодательством назначаются исполняющие обязанности и открывается конкурс.



Отмечается, что решения об увольнении принимаются коллегиально. По словам Милованова, среди критериев принятия решений - финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.



Все предприятия продолжают работать в штатном режиме.



Как сообщали Українськi Новини, Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих.



Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.