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17 ноября 2019, воскресенье, 17:47 876
Кабмин 2019-11-17T17:47:01+02:00
Українські Новини
Перезагрузка власти: Минэкономики уволило руководителей госпредприятий и госслужащих

Перезагрузка власти: Минэкономики уволило руководителей госпредприятий и госслужащих

Минэкономики, Госслужащие, Тимофей Милованов, Массовые увольнения
Министерство экономики. Фото: novosti-segodnja1.uа
Министерство экономики. Фото: novosti-segodnja1.uа

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 47 руководителей государственных предприятий и служащих государственных служб категории "А".

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А", - написал он.

При этом Милованов подчеркнул, что на данный момент на все позиции в соответствии с законодательством назначаются исполняющие обязанности и открывается конкурс.

Отмечается, что решения об увольнении принимаются коллегиально. По словам Милованова, среди критериев принятия решений - финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.

Все предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих. 

Кроме того, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. 

Больше новостей о: Минэкономики Госслужащие Тимофей Милованов Массовые увольнения

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