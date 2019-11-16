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16 листопада 2019, субота, 20:24 9
Кабмін 2019-11-16T21:46:59+02:00
Українські Новини
"Шо курив, шо не курив": Милованов зізнався в курінні марихуани в США

"Шо курив, шо не курив": Милованов зізнався в курінні марихуани в США

Наркотики, Тимофій Милованов, міністр економіки, маріхуана
Тимофій Милованов. Скріншот ефіру телеканалу
Тимофій Милованов. Скріншот ефіру телеканалу "Прямий"

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався в курінні марихуани в період свого навчання на докторській програмі в США.

Про це він розповів в інтерв'ю в програмі "Щасливе інтерв'ю" на телеканалі "Прямий", передають Українські Новини.

"Скажу вам чесно, я курив сигарети 7 разів у житті. Це коли мене "на слабо" брали в школі... А от марихуану, скажімо, це ж нелегально її курити, залежно від штату... марихуану в Україні я ніколи не курив, хоча це нескладно було в школі чи в університеті. А от знаєте, де я курив, і тільки там? Це коли я в аспірантурі був, на докторської", - сказав Милованов.

При цьому він уточнив, що багато американців-докторанти курять марихуану на постійній основі, але заявив, що наркотики не справили на нього очікуваного впливу.

"Що курив, що не курив", - сказав Милованов.

Милованов зазначив, що вперше поїхав у США наприкінці 1999 року для навчання на докторській програмі в штат Вісконсін.

Також він розповів, що був одружений на Христині Кампані, з якою познайомився в США, вона належала до субкультури "готовий".

Міністр зазначає, що прожив з нею в шлюбі 4 роки, дітей з нею не було, і на даний момент вони підтримує відносини.

Крім того, Милованов розповів, що їздив щорічно в танцювальний круїз з Майямі зі своїм другом, родом із Зімбабве.

При цьому, за його словами, урок сальси коштує до 120 доларів за годину.

Милованов заявив, що 40-50% своєї американської зарплати відправляв в пенсійні фонди, тому на даний момент він оцінює свій стан в 1 млн доларів, які він накопичив протягом 8 років, перебуваючи на професорської посади в університетах США.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Милованов заявив, що номер "95 кварталу" про Валерії Гонтарєвої і підпалі її будинку негативно впливає на інвестклімат в Україні.

Милованов заявив, що вважає книги развлекухой, а не освітою.

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