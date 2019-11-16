Арсенал в Балаклее назвал безопасным командующий Силами логистики Вишневский

Командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявляет, что на данный момент военный арсенал в Балаклее Харьковской области является безопасным.

Об этом он сообщил в сюжете канала "Военное телевидение Украины", передают Українськi Новини.

Вишневский отметил, что в течение ночи с 15 на 16 ноября осуществлялось патрулирование технической территории определенным составом пожарных нарядов и пожарной техники.

"Ни возгораний, ни задымлений не наблюдалось. Поэтому на данное время военный арсенал является безопасным касательно взрыво-пожарной безопасности", - сказал он.

Отмечается, что в 16:40 15 ноября все взрывы на территории арсенала прекратились.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и были 5 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и 4 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.