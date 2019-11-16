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16 ноября 2019, суббота, 18:17 85
Общество 2019-11-16T18:18:01+02:00
Українські Новини
На Новый год и Рождество "Укрзализниця" назначила 6 дополнительных поездов

На Новый год и Рождество "Укрзализниця" назначила 6 дополнительных поездов

Укрзализниця, Новогодние праздники, Дополнительные поезда

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила шесть дополнительных поездов для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщается на сайте "Укрзалізниці".

Поезда будут курсировать на направлениях Киев-Львов, Киев-Ковель, Покровск-Харьков, Львов-Одесса, Львов-Ужгород и Кривой Рог-Ужгород.

Поезд № 181/182 Киев-Львов, в частности, будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Обратно - 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 00:02.

Поезд № 197/198 Киев-Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Обратно - отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 205/206 Покровск-Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровская в 22:07.

Поезд № 167/168 Львов-Одесса будет курсировать 22 и 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд № 201/202 Львов-Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Поезд № 76/75 Кривой Рог-Киев-Ужгород будет курсировать 27, 28, и 29 декабря, обратно из Ужгорода - 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

В настоящее время на указанные поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря (за 45 дней до отправления).

Как сообщали Українські Новини, в осенние каникулы по Украине курсировали 12 дополнительных поездов.

Ранее "Укрзализныця" напомнила, как вернуть билеты online.

Больше новостей о: Укрзализниця Новогодние праздники Дополнительные поезда

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