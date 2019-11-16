Взрывы в Балаклее начались из-за взрыва двигателя ЗРК "Куб"

Возможная причина взрывов на военном арсенале в Балаклее 15 ноября - взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook.

В генштабе предполагают, что на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группы разминирования проводили работы по утилизации боеприпасов. Вероятно, во время этих работ произошло возгорание твердотопливного двигателя зенитной ракеты, а затем произошел подрыв взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно ликвидирован. Пятеро военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Двое - погибли. В результате взрывов было уничтожено грузовой автомобиль.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и 4 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.