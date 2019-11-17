Лунный календарь садовода и огородника: что делать на следующей неделе

До конца осени осталось две недели, а теплая и сухая погода как на середину ноября – это лучший подарок для садовников и огородников. Есть больше времени завершить все подготовительные осенние работы. Лунный календарь на ноябрь показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения.

В календаре есть рекомендации по посадке и пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, удобрениях, уходе за растениями и т. д.

Лунный календарь садовода и огородника на 17-22 ноября. Фото: Хозяин

Напомним, в ноябре самое время позаботиться о розах и правильно укрыть их на зиму.

Не за горами украинцев ждут рожденственские хлопоты, и уже сейчас стоит задуматься о главном символе Нового года - елке. Пока не наступили сильные холода и морозы, можно посадить хвойное дерево в горшке самостоятельно или же выбрать альтернативный вариант по душе.

Тем временем, по предварительному прогнозу синоптиков, с четверга 21 ноября и до 29 ноября температура воздуха опуститься до -5, но в последний осенний день воздух прогреется до выше 10 градусов.