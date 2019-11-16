Укрытие растений на зиму: как защитить розы от вымерзания

Для цветоводов с приближением зимы поднимается важный вопрос о том, как защитить растения от вымерзания, ведь это одно из самых важных и трудоемких мероприятий при уходе за ними. Популярным и всеми любимым растением являются розы. О том, как правильно защитить розы от вымерзания пишут в "Хозяин".

Важным вопросом для начинающих цветоводов являются следующие: когда, как и чем укрывать розы, чтобы они не вымерзли, не выпрели и не заболели во время зимовки.

Прекращаем подкормки азотом

При подготовке к зимовке главное правило для всех типов и разновидностей роз - начиная со второй половины июля прекратить все подкормки азотными удобрениями, чтобы не вызвать усиленного роста новых побегов. Бледно-зеленые и красные мягкие побеги, если они появились в сентябре или октябре, после первых же заморозков почернеют и могут загнить. Это значит, что под укрытием появится очаг инфекции, который в целом сильно ослабит куст, а в результате может привести к гибели всего растения.

Но фосфорных и калийных удобрений жалеть не следует, поскольку они необходимы для того, чтобы древесина к зиме успела вызреть, корневая система развивалась интенсивнее, растение стало более устойчивым к низким температурам и лучше подготовилось к зимовке. Полезен в это время и магний, который обеспечит обильное цветение и интенсивное развитие молодых побегов на следующий год.

Последнюю подкормку проводят примерно в середине сентября. Для нее можно использовать любое комплексное удобрение, не содержащее азот и хлор. Хорошие результаты обеспечивает подкормка калимагнезией. Гранулы просто рассыпают по поверхности почвы, можно их слегка прикопать.

Ускоряем созревание древесины

Чтобы древесина быстрее вызревала, с наступлением осени прекращаем срезать цветки на букеты, не удаляем завязывающиеся плоды, так как побеги с плодами лучше вызревают. Если же плоды срезать, то проснутся почки ниже места среза, что перед зимовкой совсем не нужно. Это касается даже молодых роз, посаженных весной текущего года.

Для чего нужна осенняя обрезка и когда ее проводить?

Осенняя обрезка нужна, чтобы куст хорошо перезимовал. Во время нее необходимо удалить все больные, засохшие, старые и недозревшие побеги, которые ослабляют растение.

Есть розы, которые нужно обрезать совсем по минимуму или вообще не обрезать. Например, парковые розы практически не обрезают, удаляют только поврежденные, больные и сухие побеги. Но большинство роз обрезать осенью все-таки нужно. Хотя некоторые садоводы считают, что обрезку лучше оставить до весны.

Оптимальный срок обрезки - середина - конец октября. Ее проводят, когда ночная температура опустится до -1-3°С. Если обрезать розу в сентябре, это вызовет бурный рост молодых побегов, что только снизит зимостойкость куста.

Нужно ли удалять листву перед зимовкой?

Многие цветоводы считают, что розе необходимо показать, что пора входить в период покоя. Для этого с нее хотя бы частично следует удалить листву. Селекционеры, создавая новые сорта роз, старались, чтобы период их цветения длился как можно дольше. У таких роз очень много теплолюбивых "предков". Побочным результатом этой селекции стало то, что практически все розы разучились самостоятельно входить в состояние покоя, у них нет периода естественного листопада. Исключение составляют в основном только зимостойкие виды, например, роза Ругоза, у которой листва опадает естественным образом.

Заболевания роз

Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями (пятнистостями, мучнистой росой и др.). А осенью больных листьев бывает особенно много. Такую листву необходимо собрать и сразу же сжечь, чтобы удалить эти очаги инфекции.

Но и на внешне здоровых листьях могут находиться возбудители болезней. Во время зимовки все листья опадут и начнут гнить, а это - тоже источник инфекции.

Удаление листьев начинают проводить с конца сентября, когда станет уже достаточно холодно. Если сделать это раньше, можно пробудить спящие почки, которые находятся в пазухах листьев. Больные листья обычно обрываются без всякого усилия, а здоровые приходится обрезать. Но эта процедура занимает очень много времени, так что здоровые листья можно частично оставить.

Когда нужно укрывать розы?

Главное правило: нельзя закрывать розу слишком рано. И нельзя делать это во влажную погоду. Перед укрытием желательно, чтобы роза прошла закалку, выдержав два-три похолодания до -5°С.

Закрывать розу стоит только после ощутимых заморозков, когда температура опускается до -5°С, а верхняя часть почвы промерзнет. Для укрытия розы нужно выбрать сухой, солнечный, морозный день. Хорошо, чтобы перед ним мороз в 3-5°С простоял уже 2-3 дня. Обычно такая погода устанавливается в начале-середине ноября.

Утепление корней

При зимовке любого многолетнего растения главное - сохранить корни. Даже если ударят очень сильные морозы и верхняя часть растения частично вымерзнет, сохранившиеся корни весной дадут молодые побеги. Корни и нижние части побегов розы для защиты от подмерзания засыпаем сухой рыхлой землей, формируя конусы.

Рядом с кустом землю брать не рекомендуется, потому что корни занимают довольно большую площадь, как минимум, равную диаметру кроны. Сгребая землю вокруг куста, мы не защищаем корни, а, наоборот, оголяем их периферическую часть. Поэтому землю приносим из другого места. Например, подходит рыхлая земля с клумбы, где росли однолетние цветы, или с огорода. На той части побегов, которая будет засыпана землей, обязательно обрезаем все листья.

Материал для укрытия

Каркас для укрытия удобно делать из простых металлических дуг, которые продаются в специализированных магазинах. Можно дуги изготовить самостоятельно из толстой проволоки. Из таких дуг легко составить каркас для тоннелей. Для отдельно растущей розы делаем "шалашик", устанавливая дуги так, чтобы они пересекались между собой. На один куст достаточно 3-4 дуги.

Для изготовления каркасов можно использовать доски и другие подручные материалы. В специализированных магазинах продаются готовые домики-каркасы для укрытия роз.

Лучше использовать нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд, агротекс) или пароизоляционные мембраны. Плотность материала должна быть не менее 60 г/кв. м. Для укрытия молодых и особо ценных кустов укрывной материал желательно сложить в 2 слоя.

Можно весь розарий накрывать цельным полотнищем. Так розы зимуют даже лучше, чем если укрывать каждое растение. Можно формировать тоннели. Если же роза одиночная, по размерам каркаса-шалашика шьем чехол в виде трубы. Верхнюю часть завяжем веревкой, чтобы весной, пока еще довольно холодно, можно было легко развязывать чехол для проветривания.

Иногда применяют комбинированный способ утепления, когда по укрытию из дышащих укрывных материалов укладывают пленку. Это делает укрытие более теплым и непромокаемым. При этом торцы закрываются пленкой только на 2/3 высоты, чтобы при оттепелях проветривание начиналось без вмешательства человека.

Напомним о том, какой уход необходим деревьям, и как подготовить сад к зиме.

Также сообщалось о том, что продают на рынках под видом чеснока.