При взрывах в Балаклее погиб еще один военный, 5 ранены

В результате взрывов во время утилизации боеприпасов возле Балаклее двое саперов погибли, пять военных получили ранения различной степени тяжести (ранее сообщалось о четырех раненых). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В штабе объявили о пятерых военнослужащих, которые получили ранения различной степени тяжести: один — в тяжелом состоянии; один — средней степени тяжести; трое — легкой степени тяжести.

Инцидент произошел во время проведения плановых работ по утилизации боеприпасов. Причина детонации пока неизвестна. В Генштабе уверяют, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Это третий случай взрывов на складах в Балаклее.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и 4 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.