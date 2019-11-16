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16 ноября 2019, суббота, 12:51 313
Силовые структуры 2019-11-16T13:00:05+02:00
Українські Новини
СБУ завершила расследование хищения $38 млн топ-менеджерами Южкомбанка

СБУ завершила расследование хищения $38 млн топ-менеджерами Южкомбанка

СБУ, Банк, Задержание, Хищения

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование возможного хищения 38 млн долларов 2 бывшими руководителями Южкомбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины направила в суд обвинительный акт о хищении 38 миллионов долларов США топ-менеджметом ПАО "КБ "Южкомбанк". Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм по присвоению средств учреждения.

Отмечается, что в течение 2012-2014 годов подозреваемые незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах Южкомбанка в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита связанной с ними кипрской компании.

После невозврата кредита из-за противоправных действий топ-менеджмента Южкомбанка залоговые 38 млн долларов были списаны в пользу иностранного банка.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала экс-председателя правления столичного банка по подозрению в растрате 32 миллионов гривен.

Тем временем, НАБУ задержало 7 человек, которые разворовали кредит НБУ "ВиЭйБи банка" в 2014 году.

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