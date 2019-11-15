Представителем Кабмина в Раде стала Елена Шуляк от "Слуги народа"

Кабмин назначил своим представителем в Верховной Раде депутата Елену Шуляк ("Слуга народа").

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - написала она.

Кравчук сообщила, что в пятницу вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Верещук ("Слуга народа") решила сложить полномочия представителя Кабмина в парламенте из-за Гончарука.

В сентябре Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа".