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15 ноября 2019, пятница, 23:58 14
Кабмин 2019-11-15T23:58:54+02:00
Українські Новини
Представителем Кабмина в Раде стала Елена Шуляк от "Слуги народа"

Представителем Кабмина в Раде стала Елена Шуляк от "Слуги народа"

Верховная Рада, Представитель Кабмина, Елена Шуляк
Елена Шуляк. Фото: censor.net.ua
Елена Шуляк. Фото: censor.net.ua

Кабмин назначил своим представителем в Верховной Раде депутата Елену Шуляк ("Слуга народа").

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - написала она.

Кравчук сообщила, что в пятницу вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Верещук ("Слуга народа") решила сложить полномочия представителя Кабмина в парламенте из-за Гончарука.

В сентябре Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа". 

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