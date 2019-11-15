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15 ноября 2019, пятница, 21:40 26
Происшествия 2019-11-15T21:40:44+02:00
Українські Новини
В Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке

В Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке

Леопард, Дикое животное
Комментаторы записи сообщают, что это может быть оцелот или сервал. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Комментаторы записи сообщают, что это может быть оцелот или сервал. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве заметили мужчину, который вероятно выгуливал леопарда. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопард является опасным животным, и такие "выгулы" несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что фото было сделано в Киеве возле Ботсада, на пересечении улицы Назаровской и улицы Льва Толстого.

"Просим максимально распространить и сообщить, если имеете информацию о животном и мужчине на фото", - сообщили в публикации.

В комментариях пользователи засомневались в том, что животное на фото - это леопард. Наиболее вероятным комментаторы считают оцелота или сервала, которые внешне напоминают леопарда, но немного меньше его по размеру.

Ранее огромная змея ползала возле роддома в центре Хмельницкого.

Как сообщали Українські Новини, суд разрешил выгуливать питбуля без намордника киевлянину, избившему женщину.

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