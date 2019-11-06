Где отдохнуть в декабре без толп туристов: идеи для отпуска

Приближаются рождественские праздники, которые в Украине будут отмечать два раза, а с ними и выходные, и зимние отпуска. Авиакомпании и турагенства предлагают множество направлений для путешествий на декабрь, но большинство из них очень популярные, из-за чего толпы людей могут испортить ощущение праздника. Издание "Вокруг света" опубликовало подборку направлений, куда можно поехать в декабре в отпуск, чтобы запомнить его надолго.

Марокко: наблюдать за звездами в Сахаре

Раз в год в декабре Земля проходит через метеорный поток Геминиды. Это один из самых мощных и эффектных (с точки зрения наблюдателя) метеорных потоков. Считается, что он происходит от астероида 3200 Фаэтон. В пиковое время на небе можно увидеть до 100 метеоров в час, причем среди них много болидов — красивых ярких “шаров” с хвостами, которые представляют собой просто более крупные метеоры. Поскольку Геминиды не движутся навстречу Земле, а догоняют ее, скорость метеоров невысока и позволяет как следует насладиться зрелищем.

Европа на Рождество: Германия, Эстония или Нидерланды

На Рождество толпы неизбежны, это надо признать. Естественно, многие украинцы едут в Европу на Рождество — выбор не нов, но, как все банальности, вполне верен. Как вариант, можно прокатиться машиной по Европе, посещая разные рождественские ярмарки.

Хорошее место для начала — Нюрнберг. Местная рождественская ярмарка считается старейшей в Европе. Она впервые упоминается в надписи черными чернилами на крышке деревянной шкатулки, в каких продавали шелковые ленты: "Регине Зузанне Харсдёрферин от девицы Зузанны Элеоноры Эрбзин, прислано в честь ярмарки Младенца, 1628". Эта шкатулка — предмет национальной гордости и хранится в Немецком национальном музее в Нюрнберге. А саму ярмарку посещают ежегодно около двух миллионов человек.

А вот в Таллинне людей меньше, но не менее красиво. Рынок на Ратушной площади в 2019 году работает с 15 ноября по 7 января. Помимо киосков с безделушками ручной работы, едой и напитками, там есть большая сцена, на которой проходит музыкально-театральная программа с участием более 3000 исполнителей.

В Нидерландах три самых интересных ярмарки находятся в Валкенбурге, Хеемскерке и Девентере. В Хеемскерке ярмарка соседствует с замком; в Валькенбурге ее устраивают в пещерах, а в Девентере 14-15 декабря устраивают массовое представление в старинных костюмах и поют рождественские гимны.

Страна Басков: если надоела рождественская индейка

Космополитичный Бильбао точно стоит того, чтобы провести там длинный уикенд или рождественские праздники, особенно если вы не любитель традиционной рождественской индейки. Тут не будет засилья туристов, и еда совсем не похожа на традиционную европейскую. Вам предложат мясное ассорти с местными овощами (спаржа, красный перец пиккильо, артишоки и пр); морепродукты, такие как креветки или угорь, рыба (скорее всего, морской лещ), мясо ягненка. Плюс десерты: печеные фрукты или молочно-ореховый пудинг с корицей (intxaursaltsa).

Но Бильбао — не только место для гурманов. С середины 1990-х годов здесь запущена программа обновления города (который раньше был только промышленным центром), и благодаря этой программе город размером с Винницу стал одним из ведущих центров культуры, искусства и архитектуры в Испании. Один только музей Гуггенхайма — уже причина, чтобы посетить Бильбао.

Гоа, Индия: фестиваль искусств Серендипити

С 15 по 22 декабря на Гоа проходит арт-фестиваль Серендипити. В его программу входит выступление десятка музыкальных проектов, мастер-классы традиционных индийских ремесел и кулинарии, танцевальные и литературные вечера, образовательные семинары. Это один из крупнейших фестивалей искусств в Азии.

Проходит он на берегу реки Мандови в Панаджи, столице штата Гоа, и места для каждого представления или семинара выбраны так, чтобы лучше всего соответствовать событию: храмы, бывшая больница, парковая зона, дворец и набережная. Это означает, что вы не только увидите яркие представления, но и побываете в самых знаковых местах Панаджи. И, кстати, температура в декабре +30, погода стабильная, просто рай после окончания муссонов с их влажной жарой.

Доминикана: рождественские пальмы

Рождество в Доминикане — это пальмы в блестящей мишуре, рождественские деревья из пластиковых бутылок или деревяшек, в общем, кто во что горазд. Доминиканцы народ небогатый, но креативный и жизнерадостный. Они обожают праздники, музыку и блестящие украшения. В каждом доме устраивают рождественские вертепы из подручных материалов и готовят традиционные блюда: поросенка на вертеле и фасолевый суп. И то и другое, кстати, часто стряпают прямо на улицах, чтобы в праздник угостить соседей.

Туристов тут много, но большинство из Штатов, а не из Европы, — все-таки далековато, так что вы вряд ли будете часто слышать родную речь.

Главная рождественская служба происходит в кафедральном соборе Санто-Доминго (столицы). После службы жители и туристы заполоняют набережные и гуляют до утра: поют, танцуют, запускают петарды и фейерверки. Рассвет традиционно встречают чашкой горячего шоколада и сладким рождественским хлебом. Но самое прекрасное, что наутро после Рождества (как и в любое другое утро) можно искупаться в океане: сезон ураганов закончился, погода установилась, днем +30, ночью +20. Отличный ведь декабрь!

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