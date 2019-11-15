Подозреваемую в пособничестве Кондзеле Лесничую арестовали

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую на 60 суток и установил залог в размере 576 тыс. гривен залога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало Лесничую вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

Они подозреваются в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, САП и НАБУ просят Высший антикоррупционный суд арестовать Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.