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15 ноября 2019, пятница, 19:43 106
Экономика 2019-11-15T20:13:39+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон об анбандлинге

Зеленский подписал закон об анбандлинге

Нефтегаз, Президент Украины, анбандлинг, Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, закон об анбандлинге
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в части собственника газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Президент подписал Закон о по отделению деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг)", - написала она.

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

"Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - подытожила замглавы ОПУ.

Раньше Українські Новини писали, что такое анбандлинг и зачем он нужен "Нефтегазу". Также депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок к закону.

Больше новостей о: Нефтегаз Президент Украины анбандлинг Владимир Зеленский Офис Президента Украины закон об анбандлинге

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