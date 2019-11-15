Зеленский подписал закон об анбандлинге

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в части собственника газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Президент подписал Закон о по отделению деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг)", - написала она.

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством.

"Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета", - подытожила замглавы ОПУ.

Раньше Українські Новини писали, что такое анбандлинг и зачем он нужен "Нефтегазу". Также депутат Скороход расплакалась в зале Рады из-за игнорирования ее правок к закону.