Зеленський підписав закон про анбандлінг

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінг) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в частині власника газотранспортної системи (ГТС) і підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомила заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Президент підписав Закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг)", - написала вона.

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи у відповідності з європейським законодавством.

"Незважаючи на спроби блокувати і затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи згідно з правилами ЄС та Третього енергетичного пакету", - підсумувала заступник голови ОПУ.

Раніше Українські Новини писали, що таке анбандлінг і навіщо він потрібен "Нафтогазу". Також депутат Скороход розплакалася в залі Ради через ігнорування її правок до закону.