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15 листопада 2019, пʼятниця, 19:43 65
Економіка 2019-11-15T20:14:53+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про анбандлінг

Зеленський підписав закон про анбандлінг

Нафтогаз, Президент України, Володимир Зеленський, анбандлінг, Офіс Президента України, закон про анбандлінг
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінг) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в частині власника газотранспортної системи (ГТС) і підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомила заступник глави Офісу Президента Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Президент підписав Закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг)", - написала вона.

Закон забезпечує необхідні умови для виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи у відповідності з європейським законодавством.

"Незважаючи на спроби блокувати і затягувати прийняття рішень, Україна впевнено рухається на шляху до європейської інтеграції та демонструє готовність до сертифікації оператора газотранспортної системи згідно з правилами ЄС та Третього енергетичного пакету", - підсумувала заступник голови ОПУ.

Раніше Українські Новини писали, що таке анбандлінг і навіщо він потрібен "Нафтогазу". Також депутат Скороход розплакалася в залі Ради через ігнорування її правок до закону.

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