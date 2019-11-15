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15 ноября 2019, пятница, 16:38 111
Происшествия 2019-11-15T19:00:03+02:00
Українські Новини
На мебельных складах в Киеве случился масштабный пожар

На мебельных складах в Киеве случился масштабный пожар

Пожар, Спасатели, Магазины, ГосЧС, Мебельный склад
Пожар. Фото: ГосЧС Украины
Пожар. Фото: ГосЧС Украины

После того, как вчера, 14 ноября, в здании Минобороны произошел пожар, на следующий день в пятницу, 15 ноября, загорелись склады на ул. Евгения Маланюка, 114-Б в Днепровском районе столицы, сообщает пресс-служба спасателей.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве в 12:43.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что возгорание возникло на крыше одноэтажного складского здания, в которой находились мебель и керамические изделия. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные здания.

В 13:56 пожар площадью 140 кв. м был локализован, а в 14:18 - ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 9 единиц основной и специальной техники, а также 41 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар. Фото: ГосЧС УкраиныПожар. Фото: ГосЧС Украины

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в очередной раз загорелся рынок "Юность". Также в Киеве ночью с 13 на 14 ноября произошла серия поджогов продуктовых магазинов.

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