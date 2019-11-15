Верещук йде з посади представника Кабміну в парламенті через Гончарука

Депутат Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів у парламенті.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Ради, передають Українські Новини.



"Так, я складаю повноваження особисто (за власною ініціативою), я написала заяву і вважаю, що в стінах парламенту я буду більш потрібна", - сказав вона.



Верещук зазначила, що у неї була розмова з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і вони не знайшли взаєморозуміння, спільних "точок дотику" про методи комунікації між парламентом і урядом, так як у прем'єра своє бачення з цього приводу.



"Ті форми комунікації між парламентом і Кабінетом Міністрів, які я пропонувала, не знайшли підтримки у прем'єр-міністра. Він вважає, що це потрібно робити по-іншому", - підкреслила вона.



Верещук також сказала, що існує багато недопрацювань в комунікації, коли в зал парламенту надходять законопроекти, які потім відкладаються або не знаходять підтримки, або голосуються врозріз з думкою прем'єра і Кабміну.



При цьому, за словами депутата, представником Кабміну в парламенті замість неї може стати депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.



Як повідомляли Українські Новини, у вересні Кабмін призначив своїм представником в Раді депутата Верещук від "Слуги народу".