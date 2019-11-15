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15 листопада 2019, пʼятниця, 13:44 15
Верховна Рада і партії 2019-11-15T15:30:02+02:00
Українські Новини
Верещук йде з посади представника Кабміну в парламенті через Гончарука

Верещук йде з посади представника Кабміну в парламенті через Гончарука

Кабмін, Олексій Гончарук, Рада 9 скликання, Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

Депутат Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів у парламенті.

Про це вона сказала журналістам в кулуарах Ради, передають Українські Новини.

"Так, я складаю повноваження особисто (за власною ініціативою), я написала заяву і вважаю, що в стінах парламенту я буду більш потрібна", - сказав вона.

Верещук зазначила, що у неї була розмова з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком і вони не знайшли взаєморозуміння, спільних "точок дотику" про методи комунікації між парламентом і урядом, так як у прем'єра своє бачення з цього приводу.

"Ті форми комунікації між парламентом і Кабінетом Міністрів, які я пропонувала, не знайшли підтримки у прем'єр-міністра. Він вважає, що це потрібно робити по-іншому", - підкреслила вона.

Верещук також сказала, що існує багато недопрацювань в комунікації, коли в зал парламенту надходять законопроекти, які потім відкладаються або не знаходять підтримки, або голосуються врозріз з думкою прем'єра і Кабміну.

При цьому, за словами депутата, представником Кабміну в парламенті замість неї може стати депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Кабмін призначив своїм представником в Раді депутата Верещук від "Слуги народу". 

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