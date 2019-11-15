"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Александра Писарука.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.



"Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины было принято решение об избрании в отношении Александра Писарука меры пресечения в виде залога. "Райффайзен Банк Аваль" сообщает, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда", - говорится в нем.



При этом подчеркивается, что Писарук будет и дальше работать в должности председателя правления "Райффайзен Банка Аваль".



"Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах", - отмечает председатель наблюдательного совета "Райффайзен Банка Аваль" Мартин Грюль.



Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд отказался арестовать Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.



Однако САП обжалует отказ суда арестовать Писарука и залог в 5 млн гривен.



Он подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.