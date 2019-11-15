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15 ноября 2019, пятница, 13:15 5
Силовые структуры 2019-11-15T13:21:18+02:00
Українські Новини
"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Писарука

Райффайзен Банк Аваль, Александр Писарук, Денежный залог, Внесение залога
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

"Райффайзен Банк Аваль" намерен внести залог за председателя правления Александра Писарука.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины было принято решение об избрании в отношении Александра Писарука меры пресечения в виде залога. "Райффайзен Банк Аваль" сообщает, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда", - говорится в нем.

При этом подчеркивается, что Писарук будет и дальше работать в должности председателя правления "Райффайзен Банка Аваль".

"Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах", - отмечает председатель наблюдательного совета "Райффайзен Банка Аваль" Мартин Грюль.

Как сообщали Українські Новини, Высший антикоррупционный суд отказался арестовать Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Однако САП обжалует отказ суда арестовать Писарука и залог в 5 млн гривен.

Он подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

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