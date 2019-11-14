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14 ноября 2019, четверг, 23:01 77
Верховная Рада и партии 2019-11-14T23:06:34+02:00
Українські Новини
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки

Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки

Рада, Фото дня, Алексей Гончаренко, Петр Порошенко, Евросолидарность
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov

Депутатов Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко и Алексея Гончаренко запечатлели в странной позе - взявшись за руки.

Фото обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook телеведущий Ростислав Сухачев.

"Добрый вечер", - подписал он фото.

В комментариях пользователи соцсети активно высмеивают фото.

"Они созданы друг для друга", - комментирует Александр Ельмин.

"Потанцуем)))" - написал Сергей Годний.

"Алешенька...Софьюшка...и музыка за кадром)))" - прокоментовала Анна Акуленко.

Петр Порошенко с Алексеем Гончаренко в зале Верховной Рады. Фото: facebook.com/Rostyslav SukhachovПетр Порошенко с Алексеем Гончаренко в зале Верховной Рады. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov

Как сообщали Українські Новини, Алексей Гончаренко ранее записал видеообращение против снятия моратория на продажу земли, в котором бросил горсть земли в камеру, но она отскочила в него же.

Также Алексей Гончаренко перехватил у Олега Ляшко инициативу помощи коровам,предложив парламенту перераспределить 1 млрд гривен на бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) из фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

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