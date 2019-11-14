Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки

Депутатов Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко и Алексея Гончаренко запечатлели в странной позе - взявшись за руки. Фото обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook телеведущий Ростислав Сухачев. "Добрый вечер", - подписал он фото. В комментариях пользователи соцсети активно высмеивают фото. "Они созданы друг для друга", - комментирует Александр Ельмин. "Потанцуем)))" - написал Сергей Годний. "Алешенька...Софьюшка...и музыка за кадром)))" - прокоментовала Анна Акуленко. Петр Порошенко с Алексеем Гончаренко в зале Верховной Рады. Фото: facebook.com\/Rostyslav Sukhachov Как сообщали Українські Новини, Алексей Гончаренко ранее записал видеообращение против снятия моратория на продажу земли, в котором бросил горсть земли в камеру, но она отскочила в него же. Также Алексей Гончаренко перехватил у Олега Ляшко инициативу помощи коровам,предложив парламенту перераспределить 1 млрд гривен на бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) из фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.