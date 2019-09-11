Депутат партии Порошенко перехватил у Ляшко инициативу помощи коровам

Депутат в Верховной Раде Алексей Гончаренко от фракции "Европейская солидарность" предлагает парламенту перераспределить 1 млрд гривен на бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) из фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

Об этом говорится в законопроекте №2033, зарегистрированном в парламенте 3 сентября, передают Українські Новини.

Согласно ему, вносятся изменения в приложение №3 к закону о государственном бюджете на 2019 год, увеличив расходы общего фонда по бюджетной программе поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры на 1 млрд гривен за счет уменьшения расходов на Фонд Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи на аналогичную сумму.

При этом предлагается установить, что дополнительные средства направляются исключительно на специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка КРС, который родился в хозяйствах физических лиц.

Также проект рекомендует Кабинету Министров предусмотреть при подготовке госбюджета на 2020 год дополнительные средства на финансирование специальной бюджетной дотации за выращивание такого молодняка.

Согласно пояснительной записке, в Германии существуют прямые бюджетные дотации на поддержку животноводства, которые составляют более 10 млрд евро в год, в Польше они составляют более 1,5 млрд евро в год, при этом в Украине на 2019 год были предусмотрены расходы на сумму 3,5 млрд гривен, из которых 700 млн гривен по направлению дотации за молодняк.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Украине насчитывается 3,39 млн голов, что на 3,4% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В целом за 28 последних лет поголовье КРС в Украине сократилось в около 7 раз - с 25,2 млн голов до 3,4 млн голов.

В свою очередь Гончаренко считает, что выделение 1 млрд гривен указанному фонду Президента осуществилось в условиях критического бюджетного недофинансирования многих важных программ и является грубым нарушением основополагающего принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 рацион украинцев снизился до 2500 ккал.

Тем временем коровы в Украине могут попасть в Красную книгу уже через 12 лет.