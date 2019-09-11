подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 17:35 21
Экономика 2019-09-11T17:45:01+03:00
Українські Новини
Депутат партии Порошенко перехватил у Ляшко инициативу помощи коровам

Депутат партии Порошенко перехватил у Ляшко инициативу помощи коровам

Корова. Фото: pixabay.com
Корова. Фото: pixabay.com

Депутат в Верховной Раде Алексей Гончаренко от фракции "Европейская солидарность" предлагает парламенту перераспределить 1 млрд гривен на бюджетную дотацию за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) из фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

Об этом говорится в законопроекте №2033, зарегистрированном в парламенте 3 сентября, передают Українські Новини.

Согласно ему, вносятся изменения в приложение №3 к закону о государственном бюджете на 2019 год, увеличив расходы общего фонда по бюджетной программе поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры на 1 млрд гривен за счет уменьшения расходов на Фонд Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи на аналогичную сумму.

При этом предлагается установить, что дополнительные средства направляются исключительно на специальную бюджетную дотацию за выращивание молодняка КРС, который родился в хозяйствах физических лиц.

Также проект рекомендует Кабинету Министров предусмотреть при подготовке госбюджета на 2020 год дополнительные средства на финансирование специальной бюджетной дотации за выращивание такого молодняка.

Согласно пояснительной записке, в Германии существуют прямые бюджетные дотации на поддержку животноводства, которые составляют более 10 млрд евро в год, в Польше они составляют более 1,5 млрд евро в год, при этом в Украине на 2019 год были предусмотрены расходы на сумму 3,5 млрд гривен, из которых 700 млн гривен по направлению дотации за молодняк.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Украине насчитывается 3,39 млн голов, что на 3,4% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В целом за 28 последних лет поголовье КРС в Украине сократилось в около 7 раз - с 25,2 млн голов до 3,4 млн голов.

В свою очередь Гончаренко считает, что выделение 1 млрд гривен указанному фонду Президента осуществилось в условиях критического бюджетного недофинансирования многих важных программ и является грубым нарушением основополагающего принципа справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 рацион украинцев снизился до 2500 ккал.

Тем временем коровы в Украине могут попасть в Красную книгу уже через 12 лет.

Больше новостей о: Животноводство Алексей Гончаренко Крупный рогатый скот Государственные дотации

Архив
Новости
"Центрэнерго" инвестировало в открытие 1-й в Украине газоочистной установки на Трипольской ТЭС 17:44
На Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу 17:42
Депутат партии Порошенко перехватил у Ляшко инициативу помощи коровам 17:35
В Николаевской области задержали руководителя Службы автомобильных дорог на взятке в $90 тыс 17:32
Обмен удерживаемыми лицами нужно конвертировать в достижение мира на Донбассе, – Медведчук 17:27
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
больше новостей
Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе 10:26 Документ
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok