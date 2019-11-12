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12 ноября 2019, вторник, 00:03 573
Верховная Рада и партии 2019-11-12T00:10:16+02:00
Українські Новини
Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя

Видео дня: Гончаренко случайно бросил землю сам в себя

Мораторий на продажу земли, Видео дня, Земельная реформа, Алексей Гончаренко

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") записал видеообращение против снятия моратория на продажу земли, в котором бросил горсть земли в камеру, но она отскочила в него же.

Видео депутат обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра в 9:00 приходите под Верховную Раду и вместе мы остановим распродажу Украины друзьям и партнерам Владимира Зеленского. Закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде. Никаких первых, вторых, третьих или десятых чтений. Сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде", - заявил Гончаренко.

При этом сам ролик уже успели высмеять пользователи соцсети.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта №2178 о запуске рынка земли в 1-м чтении с 12 ноября на 13 ноября.

Темв ресменем сегодня, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде должна была обсудит отставку депутата от фракции Богдана Яременко с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству и запуск рынка земли в понедельник.

 

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Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
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