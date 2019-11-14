Идея Бородянского стимулировать журналистов писать доносы на коллег только усложнит ситуацию в медиа, - НСЖУ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский своими идеями, которые призывают журналистов писать доносы на коллег может стимулировать еще более сложную ситуацию со свободой слова.

Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в блоге на сайте "Эксперты".

"Предлагаются варианты, когда журналисты будут писать доносы на своих коллег и руководителей в редакциях через определенные указания редакторов о том, чтобы как-то не так освещать темы. Соответственно тогда государство снова будет включать репрессии в СМИ и якобы брать на себя обязательства по соцобеспечению таких журналистов, заботиться об их безопасности, охране и тому подобное. Это недоработанные идеи, которые в украинских реалиях могут только усложнить ситуацию", - отметил он.

По мнению Томиленко, органы, которые будут регулировать деятельность медиа могут превратиться в монстра, который будет вмешиваться в деятельность СМИ.

"На самом деле под видимостью таких "благих намерений" вводиться дополнительные регулятивные полномочия. В частности, будет расти роль Нацсовета, который должен регулировать роль не только телевидение и радио, а уже должна будет регулировать и печатные СМИ, YouTube, соцсети и тому подобное. И у нас возникает вопрос - не будет ли этот монстр медиарегулирования, который в любой момент может вмешаться в медиадеятельности?" - задается вопросом председатель НСЖУ.

Как сообщали Українські Новини, на парламентских слушаниях в среду Бородянский выступил с инициативой введения уголовной ответственности за манипуляцию информацией. При этом инициатива Бородянского в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.