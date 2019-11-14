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14 ноября 2019, четверг, 21:25 141
Судебная власть 2019-11-14T21:25:50+02:00
Українські Новини
ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка

ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка

ГПУ, Павел Вовк, Окружной суд Киева
Павел Вовк
Павел Вовк

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре стало известно, что Генпрокуратура остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Тем временем Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов, в частности, ВККС.

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