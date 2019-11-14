ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре стало известно, что Генпрокуратура остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Тем временем Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов, в частности, ВККС.