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14 листопада 2019, четвер, 20:21 8
Економіка 2019-11-14T22:00:02+02:00
Українські Новини
Держземелі хочуть продавати виключно через електронні аукціони

Держземелі хочуть продавати виключно через електронні аукціони

Земля, Мораторій на продаж землі, Продаж землі, Ринок землі

Верховна Рада має намір передбачити купівлю-продаж земельних ділянок державної або комунальної власності виключно через електронні аукціони.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2195 проголосували 262 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, вносяться зміни до Земельного кодексу, згідно з яким продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на конкурсній основі тільки через електронний аукціон.

При цьому єдина електронна торговельна система має перебувати в державній власності, функціонувати і адмініструватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Передбачається, що обсяг гарантійного внеску не може становити менше ніж 30% стартової ціни продажу земельної ділянки або 30% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.

Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає взяти участь в аукціоні, на окремі рахунки оператора електронного майданчика.

Зазнаається, що один лот складається виключно з одного земельної ділянки або прав на нього.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні. Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Зеленський подякував депутатів Слуги народу за те, що вони в першому читанні прийняли законопроект про відкриття ринку землі.

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