Імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів з початку року

У січні-вересні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 7 098,7 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-вересня від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 549,9 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2018 року (січень-вересень 2018 року від'ємне сальдо становило 6 548,8 млн доларів).

Експорт товарів у січні-вересні 2019 року становив 37 092,6 млн доларів, при цьому він збільшився на 7,4% порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-вересні 2019 року становив 44 191,3 млн доларів, збільшившись на 7,5%.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців 2019 експорт послуг збільшився і перевищив імпорт на $4,2 млрд.

Крім того, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.