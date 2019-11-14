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14 листопада 2019, четвер, 18:05 18
Економіка 2019-11-14T19:23:29+02:00
Українські Новини
Імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів з початку року

Імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів з початку року

експорт товарів, сальдо зовнішньої торгівлі, імпорт товарів

У січні-вересні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 7 098,7 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-вересня від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 549,9 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2018 року (січень-вересень 2018 року від'ємне сальдо становило 6 548,8 млн доларів).

Експорт товарів у січні-вересні 2019 року становив 37 092,6 млн доларів, при цьому він збільшився на 7,4% порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-вересні 2019 року становив 44 191,3 млн доларів, збільшившись на 7,5%.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців 2019 експорт послуг збільшився і перевищив імпорт на $4,2 млрд.

Крім того, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.

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