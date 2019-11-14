подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 17:57 33
Силовые структуры 2019-11-14T17:57:48+02:00
Українські Новини
КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом снова начал работу

КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом снова начал работу

Аннексия Крыма, Ремонт, КПВВ Каланчак

Завтра, 15 ноября, в Херсонской области откроют контрольный пункт възда-выезда (КПВВ) "Каланчак". Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что пропуск людей и транспортных средств возобновится в 12:00.

"Информируем, что контрольный пункт "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, завтра в КПВВ "Чонгар" контрольные операции будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте 15 ноября 2019 года с 12:00. КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба решила закрыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией Крымом 7-15 ноября.

Также ранее в СЦКК заявляли, что оккупанты на Донбассе создают искусственные очереди на блокпостах.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Ремонт КПВВ Каланчак

Архив
Новости
ЦИК признал депутатом Рады Вятровича вместо Луценко 18:56
Гражданский муж нардепа Анны Скороход разыскивается по подозрению в мошенничестве, – СМИ 18:47
Одесский Ван-Дамм. Фото: odessa.net.uа
Под Ровно женщина протаранила школьный автобус, в Кропивницком продавали яблоки "из туалета", а Одесса "обрела" своего Ван-Дамма 18:32 Новости из регионов
Помощник Зеленского Ермак встретился в Киеве с экс-советником Трампа 18:22
Ярославский может начинать строительство аэропорта в Днипре: в бюджете-2020 есть деньги на "взлетку" 18:11
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
В Офисе Президента провели обыск по делу о мошенничестве Кондзели 11:57
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok