КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом снова начал работу

Завтра, 15 ноября, в Херсонской области откроют контрольный пункт възда-выезда (КПВВ) "Каланчак". Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что пропуск людей и транспортных средств возобновится в 12:00.

"Информируем, что контрольный пункт "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, завтра в КПВВ "Чонгар" контрольные операции будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте 15 ноября 2019 года с 12:00. КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба решила закрыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией Крымом 7-15 ноября.

Также ранее в СЦКК заявляли, что оккупанты на Донбассе создают искусственные очереди на блокпостах.