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14 листопада 2019, четвер, 17:57 15
Силові структури 2019-11-14T20:15:02+02:00
Українські Новини
КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з анексованим Кримом знову розпочав роботу

КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з анексованим Кримом знову розпочав роботу

КПВВ Каланчак

Завтра, 15 листопада, в Херсонській області відкриють контрольний пункт възда-виїзду (КПВВ) "Каланчак". Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби.

Наголошується, що пропуск людей і транспортних засобів відновиться в 12:00.

"Інформуємо, що контрольний пункт "Каланчак" відновлює пропуск осіб та транспортних засобів 15 листопада 2019 року з 12:00", - йдеться в повідомленні.

Крім того, завтра в КПВВ "Чонгар" контрольні операції будуть здійснюватися безпосередньо в реконструйованому пункті 15 листопада 2019 року з 12:00. КПВВ "Чаплинка" продовжує працювати в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба вирішила закрити контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" на адміністративному кордоні з аннексированным Росією Кримом 7-15 листопада.

Також раніше в СЦКК заявляли, що окупанти на Донбасі створюють штучні черги на блокпостах.

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