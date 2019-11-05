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05 ноября 2019, вторник, 18:08 45
Общество 2019-11-05T18:08:31+02:00
Українські Новини
На админгранице с оккупированным Крымом закроют КПВВ

На админгранице с оккупированным Крымом закроют КПВВ

КПВВ Каланчак, Закрытие КПВВ

Государственная пограничная служба решила закрыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией Крымом 7-15 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"С 7 по 15 ноября в КПВВ "Каланчак" не будет осуществляться пропуск граждан. Контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме", - сказано в нем.

Отмечается, что пункт пропуска закрыт для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

В связи с вышеизложенным, в период с 7 по 15 ноября в контрольном пункте "Каланчак" приостанавливается осуществление оформления всех граждан.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное предприятие "Укртрансавтосервис" передумало закупать услуги по строительству временных пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с Крымом на общую сумму 188,294 млн гривен.

Также ранее в СЦКК заявляли, что оккупанты на Донбассе создают искусственные очереди на блокпостах.

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