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  • В Киевской области чиновник наехал на журналиста и провез его на капоте автомобиля
14 ноября 2019, четверг, 16:12 64
Происшествия 2019-11-14T16:17:51+02:00
Українські Новини
В Киевской области чиновник наехал на журналиста и провез его на капоте автомобиля

В Киевской области чиновник наехал на журналиста и провез его на капоте автомобиля

Нападение, Журналисты, нападение на журналистов

В селе Дударков (Киевская область) чиновник местной сельской рады напал на журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов. Он сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты.

"Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным местных СМИ, пострадал сотрудник "Центра журналистских расследований".

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - напомнили в полиции.

Как сообщали Українські Новини, в Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика.

Также в Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112".

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