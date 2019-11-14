Нацсовет по телевидению проверит NewsOne из-за признаков разжигания вражды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за признаков разжигания вражды в ходе передачи "Я так думаю".

Об этом говорится в сообщении Нацсовета по телевидению, передают Українські Новини.

"14 ноября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал NewsOne. Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября. В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляция передачи "Я так думаю" (начало в 23:25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании", - говорится в сообщении.

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение относительно лицензиата.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября протестующие требовали от Президента прекратить давление на "112 Украина", NewsOne и Zik.

Ранее Нацсовет просил Окружной админсуд Киева аннулировать лицензию NewsOne.