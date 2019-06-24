Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании больницы в Волынской области

Апелляционный суд Волынской области приговорил к 4,5 годам тюремного заключения 39-летнего мужчину, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании Волынской областной клинической больницы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области, передают Українські Новини.

11 апреля 2018 года нетрезвый мужчина сообщил по телефону на линию «102» о минировании и подготовке взрыва в Волынской областной клинической больницы.

В связи с этим была проведена эвакуация медицинских работников и пациентов лечебного учреждения.

Информация о подготовке взрыва не подтвердилась.

Взрывчатка обнаружена не была.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Личность «минера» установили сразу.

Во время задержания злоумышленника правоохранителями вечером того же дня он разбил телефон одного из сотрудников полиции и нанес телесные повреждения другому.

Признав мужчину виновным, Луцкий горрайонный суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Однако злоумышленник не согласился с таким наказанием и обжаловал его в апелляционном порядке, добиваясь установления испытательного срока.

Обжаловали приговор и прокуроры.

Суд оставил апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Его взяли под стражу в зале суда.

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