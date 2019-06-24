Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании больницы в Волынской области

Апелляционный суд Волынской области приговорил к 4,5 годам тюремного заключения 39-летнего мужчину, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании Волынской областной клинической больницы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области, передают Українські Новини.\r\n11 апреля 2018 года нетрезвый мужчина сообщил по телефону на линию «102» о минировании и подготовке взрыва в Волынской областной клинической больницы.\r\nВ связи с этим была проведена эвакуация медицинских работников и пациентов лечебного учреждения.\r\nИнформация о подготовке взрыва не подтвердилась.\r\nВзрывчатка обнаружена не была.\r\nПо данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.\r\nЛичность «минера» установили сразу.\r\nВо время задержания злоумышленника правоохранителями вечером того же дня он разбил телефон одного из сотрудников полиции и нанес телесные повреждения другому.\r\nПризнав мужчину виновным, Луцкий горрайонный суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.\r\nОднако злоумышленник не согласился с таким наказанием и обжаловал его в апелляционном порядке, добиваясь установления испытательного срока.\r\nОбжаловали приговор и прокуроры.\r\nСуд оставил апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Его взяли под стражу в зале суда.\r\nКак сообщало агентство, Ковельский горрайонный суд Волынской области приговорил к 2,5 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год 22-летнего мужчину, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании сервисного центра Министерства внутренних дел в Ковеле (Волынская область).\r\nРожищенский районный суд Волынской области приговорил к 3 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год гражданина, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании автостанции в Волынской области.