"Мінера" станції метро "Гідропарк" засудили до 6 років в'язниці

Дніпровський районний суд Києва засудив до 6 років ув'язнення винного у неправдивому повідомленні про мінування станції метро "Гідропарк" комунального підприємства "Київський метрополітен".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.



"За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури №7 судом до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху", - сказано в ньому.



Встановлено, що в липні 2018 року вказаний громадянин повідомив по спецлінії "102" про підготовку вибуху на станції "Гідропарк". За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на даній станції не було виявлено.



Після встановлення особи "мінера" з'ясувалося, що вказаний громадянин вже був раніше судимий за аналогічний злочин.



Вироком Дніпровського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора чоловіка було визнано винним у свідомо неправдивому повідомленні про підготовлюваний вибух, скоєний повторно.



Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування вокзалу в Житомирській області.



Раніше у Запорізькій області "мінера" засудили до двох років в'язниці.



Також суд засудив до 4,5 років ув'язнення винного у неправдивому повідомленні про мінування лікарні у Волинській області.