3 тыс. железнодорожников требуют у Офиса президента увольнения главы "Укрзализныци"

3 тыс железнодорожников требуют на митинге возле Офиса президента увольнения главы правления АО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, повышения зарплаты и отмены реформы, в результате которой планируют сократить более 120 тыс железнодорожников.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

14 ноября под стенами Офиса Президента железнодорожные профсоюзы организовали предупредительную акцию протеста против приватизации железной дороги, в результате которой будет сокращено свыше 120 тысяч человек.

Если власти не выполнят требования железнодорожников, профсоюзы обещают организовать общенациональный протест, который парализует грузовые и пассажирские перевозки в стране.

Протестующие требуют остановить реформу, уволить генерального директора УЗ Евгения Кравцова и привлечь профсоюзы к обсуждению запланированных изменений.

По словам представителей профсоюзов, до сих пор руководство УЗ не обосновало реформу и не разъяснило последствия.

Участники акции призывают Президента вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии, и требуют провести диалог касательно сути реформ на «Укрзалізници».

По мнению митингующих, прежде чем говорить о приватизации, необходимо решить вопрос с финансированием убыточных подразделений УЗ. Ведь в результате вполне возможен такой сценарий: частному бизнесу достанутся прибыльные части предприятия, а государству – только убыточные.

Кроме того, объясняют они, масштабное сокращение сотрудников может парализовать работу железной дороги уже в ближайшее время. Ведь сейчас на предприятии – острый дефицит сотрудников рабочих и инженерно-технических профессий.

"На предприятии работает всего 250 тысяч сотрудников, 5 тысяч из них – в Центральном аппарате. Получается, к концу года будет уволен каждый второй железнодорожник. Причем, под сокращение попадают в основном инженерно-технические работники. То есть, железнодорожная интеллигенция, которая стоит руководству «Укрзалізниці», как кость в горле. Ведь именно эти люди видят последствия некомпетентности нынешнего руководства предприятия", - сказал на митинге глава свободного профсоюза машинистов Украины Семен Кариков.

Также профсоюзы требуют восстановить пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет, повысить среднюю зарплату в отрасли минимум на 25%, а также выплатить 13 зарплату за 2019 год, которая была отменена решением Кравцова.

О сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами (https://ukranews.com/news/659120-ukrzaliznytsya-planiruet-uvolit-lyudej-ne-postaviv-v-izvestnost-zelenskogo)

Напомним, проблема нехватки квалифицированных сотрудников на УЗ существует уже несколько лет и недавно стала причиной 4-дневного простоя. В конце августа из-за нехватки топлива и рабочих бригад по всем филиалам предприятия начались проблемы с доставкой и отправкой вагонов с грузами. В результате скопления вагонов с грузами работа одного из филиалов в части грузоперевозок оказалась просто заблокирована.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский заявил, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.

"Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные.