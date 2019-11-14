3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення керівника "Укрзалізниці"

3 тис. залізничників вимагають на мітингу біля Офісу президента звільнення голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, підвищення зарплати і скасування реформи, в результаті якої планують скоротити понад 120 тис. працівників.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця події.

14 листопада під стінами Офісу Президента залізничні профспілки організували попереджувальну акцію протесту проти приватизації залізниці, в результаті якої буде скорочено понад 120 тисяч осіб.

Якщо влада не виконає вимоги залізничників, профспілки обіцяють організувати загальнонаціональний протест, який паралізує вантажні і пасажирські перевезення в країні.

Мітингувальники вимагають зупинити реформу, звільнити генерального директора УЗ Євгена Кравцова і залучити профспілки до обговорення запланованих змін.

За словами представників профспілок, до сих пір керівництво УЗ не обгрунтувало реформу і не роз'яснило наслідки.

Учасники акції закликають Президента втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємстві і вимагають провести діалог про суть реформ на «Укрзалізниці».

На думку мітингувальників, перш ніж говорити про приватизацію, необхідно вирішити питання з фінансуванням збиткових підрозділів УЗ. Адже в результаті цілком можливий такий сценарій: приватному бізнесу дістануться прибуткові частини підприємства, а державі - тільки збиткові.

Крім цього, пояснюють вони, масштабне скорочення співробітників може паралізувати роботу залізниці вже найближчим часом. Адже зараз на підприємстві - гострий дефіцит робітників інженерно-технічних професій.

"На підприємстві працює всього 250 тисяч співробітників, 5 тисяч з них - в Центральному апараті. Виходить, до кінця року буде звільнений кожен другий залізничник. Причому, під скорочення потрапляють в основному інженерно-технічні працівники. Тобто, залізнична інтелігенція, яка стоїть керівництву «Укрзалізниці», як кістка в горлі. Адже саме ці люди бачать наслідки некомпетентності нинішнього керівництва підприємства", - сказав на мітингу глава вільної профспілки машиністів України Семен Каріков.

Також профспілки вимагають відновити пенсійний вік для виходу на пенсію за вислугою років, підвищити середню зарплату в галузі мінімум на 25%, а також виплатити 13 зарплату за 2019 рік, яка була скасована рішенням Кравцова.

Про скорочення 120 000 людей в зв'язку з реорганізацією раніше повідомив Глава правління АТ Євген Кравцов на зустрічі з профспілками (https://ukranews.com/news/659120-ukrzaliznytsya-planiruet-uvolit-lyudej-ne-postaviv-v-izvestnost-zelenskogo)

Нагадаємо, проблема нестачі кваліфікованих співробітників на УЗ існує вже кілька років і нещодавно стала причиною 4-денного простою. В кінці серпня через брак палива і робочих бригад по всіх філіях підприємства почалися проблеми з доставкою і відправкою вагонів з вантажами. В результаті скупчення вагонів з вантажами робота однієї з філій в частині вантажоперевезень виявилася просто заблокованною.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявив, що не знає про намір "Укрзалізниці" скоротити 120 тисяч чоловік до 2020 року.

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