подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 ноября 2019, четверг, 11:29 685
Силовые структуры 2019-11-14T11:30:26+02:00
Українські Новини
Баканов выступает за продажу сим-карт по паспорту

Баканов выступает за продажу сим-карт по паспорту

Минирование, Паспорт, Сим-карта, Иван Баканов
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступает за продажу сим-карт по паспорту.

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", передают Українськi Новини.

Отвечая на вопрос о действиях СБУ для уменьшения количества "минирований", то есть анонимных сообщений о возможных минированиях, станций метрополитена, Баканов заявил, что большинство сообщений поступает с оккупированных территорий.

"Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще", - сказал он.

Однако глава СБУ признает, что это не решит проблему полностью, так как часто сообщения о минировании присылают по электронной почте.

Как сообщали Українськi Новини, 57,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за введение дополнительных процедур (проверок) при получении украинского биометрического паспорта для жителей временно оккупированных территорий.

Также сообщалось, что сменить оператора связи можно бесплатно и не меняя номер.

Больше новостей о: Минирование Паспорт Сим-карта Иван Баканов

Архив
Новости
Импорт электроэнергии из России наносит убытки украинским энергокомпаниям, - СМИ 13:13
Рада планирует поднять налог на "айкос" и приравнять его к табаку 12:56
Суд продлил досудебное расследование по делу экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля 2020 12:50
Зеленский заявил, что задолженность по зарплате шахтерам погашена 12:44
Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве хотят переделать в под ТРЦ 12:29
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Телеведущая Алла Мазур больна раком 20:02
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
больше новостей
Что нельзя делать в метро: Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном 14:01
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Украинцам в новых квитанциях могут не начислить субсидию: куда обращаться 05:57
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Газ подорожает на треть: эксперты дали прогноз тарифов на зиму 06:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok