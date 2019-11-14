Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступает за продажу сим-карт по паспорту.

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", передают Українськi Новини.



Отвечая на вопрос о действиях СБУ для уменьшения количества "минирований", то есть анонимных сообщений о возможных минированиях, станций метрополитена, Баканов заявил, что большинство сообщений поступает с оккупированных территорий.



"Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще", - сказал он.



Однако глава СБУ признает, что это не решит проблему полностью, так как часто сообщения о минировании присылают по электронной почте.



Как сообщали Українськi Новини, 57,6% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают за введение дополнительных процедур (проверок) при получении украинского биометрического паспорта для жителей временно оккупированных территорий.



Также сообщалось, что сменить оператора связи можно бесплатно и не меняя номер.