За тиждень в Україні 150 тисяч людей захворіло на грип

З наближенням зими в Україні починається сезонне зростання захворювання грипом. Минулого тижня 150,17 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями в період з 4-10 листопада.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (4-10 листопада) на ГРВІ захворіли 150 171 людина, з них 66,5% діти", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 000 населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Зареєстровано 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, і 20 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

У країні відсутня циркуляція вірусів грипу.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 людей.

Як повідомляли Українські Новини, медики розповіли навіщо потрібні щеплення і від яких хвороб їх потрібно робити.

Нагадаємо, МОЗ назвало симптоми грипу і розповіло, як відрізнити його від застуди.