Волкер заявил, что новость о задержке военной помощи Украине от США была неожиданной

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что новости о задержании военной помощи Украине стали для него неожиданностью. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время показаний в рамках расследования по импичменту американского президента Дональда Трампа Волкер отметил, что не знал причины остановки помощи.

"Новости о том, что будет задержка, застали меня врасплох. Я не знал причины... Это пошло из Офиса управления бюджетом, поэтому я подумал, что это касалось бюджетных вопросов", - сказал Волкер.

Кроме этого, он вспомнил о встрече с Дональдом Трампом сразу после избрания Зеленского. Он, Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри пытались убедить американского президента как можно скорее встретиться с Зеленским в Вашингтоне. Впрочем, Трамп не изъявлял желания.

"Они все коррумпированы и ужасные люди. Я не хочу тратить на это времени", - вспомнил он слова Дональда Трампа.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.