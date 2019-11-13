Коломойський хоче, щоб Україна налагодила відносини з РФ, взявши у неї 100 млрд доларів

Бізнесмен Ігор Коломойський виступає за налагодження партнерських відносин України з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times.

Так, Коломойський заявив, що хоче, щоб Україна взяла у Росії 100 млрд доларів.

Він вважає, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду.

"Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати нам їх зараз. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", - сказав олігарх.

Також Коломойський заявив, що якщо був би президентом, то продовжив би розслідування, про яке просив президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що не боявся реакції демократів у разі їх перемоги на виборах, тому що пішов би до Росії.

"Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО забруднить штани і буде купувати памперси", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.