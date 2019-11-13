Катера Island, которые США передали Украине, вошли в состав ВМС

2 патрульных катера типа Island, переданные Украине США, вошли в состав Военно-морских сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

В среду в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав ВМС патрульных катеров и поисково-спасательного судна.

Катера получили названия городов Донбасса - "Славянск" и "Старобельск".

Торжественная церемония в честь передачи Украине катеров Island в Одессе. Фото: Минобороны

Исполняющий обязанности главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон, присутствующий на торжествах, сообщил, что США будут продолжать помогать Украине в сфере безопасности и предоставят еще 3 катера типа Island.

"В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим двум патрульным катерам класса типа "Island", которые мы передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще три дополнительных катера этого же класса. Это катера береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины", - отметил он.

По его словам, США будут предоставлять помощь Украине не только посредством передачи техники, а также привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных сил.

По словам заместителя министра обороны Анатолия Петренко, до конца 2019 года планируется завершить испытания и ввести в состав ВМС еще 3 боевых корабля от национального производителя.

Как сообщали Українські Новини, ВМС провели первые ходовые испытания катеров "Island" от США.

А 20 октября в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые США выделили как военную помощь Украине.