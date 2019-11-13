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  • "Укртранснафта" отримала від російської "Транснафти" компенсацію в €4,2 млн
13 листопада 2019, середа, 17:44 20
Економіка 2019-11-13T19:15:03+02:00
Українські Новини
"Укртранснафта" отримала від російської "Транснафти" компенсацію в €4,2 млн

"Укртранснафта" отримала від російської "Транснафти" компенсацію в €4,2 млн

Укртранснафта, компенсація, Нафтопровід Дружба, Транснафта
"Укртранснафта" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

З травня по листопад оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" отримала від компанії "Транснефть" (Росія) частину компенсації в розмірі 4,17 млн ​​євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З травня по листопад АТ "Укртранснафта" отримало 4,2 млн євро від ПАТ "Транснефть" за резервування потужностей нафтотранспортної системи в зв'язку з попаданням до української ділянки нафтопроводу "Дружба" нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Ця сума неостаточна, оскільки "Транснефть" продовжує резервувати потужності "Укртранснафти", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, розмір платежів визначається в межах чинних договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортній системі України станом на перше число кожного місяця, під які російська нафтотранспортна компанія резервує потужності "Укртранснафти".

У повідомленні нагадується, що через потрапляння хлорорганіки до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовилися приймати в Словаччині та Угорщині, куди транспортує нафту "Укртранснафта".

У зв'язку з цим компанія була змушена призупинити транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також - з 17 до 21 травня 2019 року, при цьому зупинка транспортування нафти до країн ЄС не вплинула на обсяги транзиту російської нафти в квітні, але істотно позначилася на обсягах травня.

"Укртранснафта" щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії, разом з міжнародною сюрвейерською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляли Українські Новини, росіяни виплатили "Укртранснафті" 3,5 млн євро за зіпсовану нафту.

Тим часом якість нафти з США перевірила "Укртранснафта" і почала її транспортування.

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