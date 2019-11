Грета Тунберг решила пересечь Атлантику на катамаране

На данный момент Грета Тунберг находится в США, и до последнего была в поисках возможности принять участие в 25-й конференции по изменению климата COP25), которая пройдет со 2 по 13 декабря в Испании. Экоактивистка переплывет Атлантику на борту 15-метрового катамарана La Vagabonde ("Бродяга"), который ей предоставили австралийцы-блогеры, Райли Уайтлум и Илэйна Каросу, ведущие канал в YouTube.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332