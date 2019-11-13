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13 ноября 2019, среда, 16:05 1396
Жизнь 2019-11-15T11:45:09+02:00
Українські Новини
В Украине будут продавать мясо растительного происхождения

В Украине будут продавать мясо растительного происхождения

Мясо, Вегетарианство, Растения, Бургеры, Пищевые продукты
Бургер. Фото: Beyond Meat
Бургер. Фото: Beyond Meat

В скором времени по всей Украине, начнут продавать бургерные котлеты и колбаски из растительного мяса. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте американского стартапа Beyound Meat в Украине.

В ноябре продукт появится в меню некторых заведений (The Burger, Not only Fish, Avalon, Villa Riviera, сеть Star Burger и семья ресторанов Димы Борисова), кейтеринговых компаниях и службах доставки еды. А со временем продукт из растительного мяса планируют разместить на полках супермаркетов.

"Основные ингредиенты продуктов: горох, рис, вода, картофельный крахмал, рапсовое масло. Красный цвет котлете придает свекольный сок", — рассказали представители украинского дистрибьютора растительного мяса ООО "Вэст Милз".

По словам ученых из лаборатории Beyond Meat, все необходимые вещества доступны и в растительном мире. Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, поэтому его в растительном бургере нет.

Американский стартап Beyond Meat основан в 2009 году Итаном Брауном. 

Как сообщали Українські Новини, в ООН заявили, что предотвратить глобальное потепление можно, если употреблять меньше мяса в пищу. Также ученые уверены, что переход на вегетарианство поможет сберечь запасы питьевой воды на планете.

Напомним, Супрун развенчала миф о вреде вегетарианства.

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