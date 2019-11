В Україні будуть продавати м'ясо рослинного походження

Бургер. Фото: Beyond Meat

Незабаром по всій Україні, почнуть продавати котлети для бургерів та ковбаски з рослинної м'яса. Про це повідомила прес-служба на офіційному сайті американського стартапу Beyound Meat в Україні.

У листопаді продукт з'явиться в меню деяких закладів (The Burger, Not only Fish, Avalon, Villa Riviera, мережа Star Burger та сім'я ресторанів Діми Борисова), кейтерингових компаній та служб доставки їжі. Згодом продукт з рослинної м'яса планують розмістити на полицях супермаркетів.

"Основні інгредієнти продуктів: горох, рис, вода, картопляний крохмаль, ріпакова олія. Червоний колір котлеті надає буряковий сік", — розповіли представники українського дистриб'ютора рослинного м'яса ТОВ "Вест Мілз".

За словами вчених з лабораторії Beyond Meat, всі необхідні речовини доступні і в рослинному світі. Єдиним інгредієнтом тваринного м'яса, яке виявилося неможливим синтезувати з рослин, став холестерин, тому його в рослинному бургері немає.

Американський стартап Beyond Meat заснований в 2009 році Ітаном Брауном.

Як повідомляли "Українські Новини", в ООН заявили, що запобігти глобальному потеплінню можна, якщо вживати менше м'яса в їжу. Також вчені впевнені, що перехід на вегетаріанство допоможе зберегти запаси питної води на планеті.

