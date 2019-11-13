підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Життя
  • В Україні будуть продавати м'ясо рослинного походження
13 листопада 2019, середа, 16:05 30
Життя 2019-11-15T11:25:31+02:00
Українські Новини
В Україні будуть продавати м'ясо рослинного походження

В Україні будуть продавати м'ясо рослинного походження

бургер, м'ясо, Продукти харчування, рослини, Вегетаріанство
Бургер. Фото: Beyond Meat
Бургер. Фото: Beyond Meat

Незабаром по всій Україні, почнуть продавати котлети для бургерів та ковбаски з рослинної м'яса. Про це повідомила прес-служба на офіційному сайті американського стартапу Beyound Meat в Україні.

У листопаді продукт з'явиться в меню деяких закладів (The Burger, Not only Fish, Avalon, Villa Riviera, мережа Star Burger та сім'я ресторанів Діми Борисова), кейтерингових компаній та служб доставки їжі. Згодом продукт з рослинної м'яса планують розмістити на полицях супермаркетів.

"Основні інгредієнти продуктів: горох, рис, вода, картопляний крохмаль, ріпакова олія. Червоний колір котлеті надає буряковий сік", — розповіли представники українського дистриб'ютора рослинного м'яса ТОВ "Вест Мілз".

За словами вчених з лабораторії Beyond Meat, всі необхідні речовини доступні і в рослинному світі. Єдиним інгредієнтом тваринного м'яса, яке виявилося неможливим синтезувати з рослин, став холестерин, тому його в рослинному бургері немає.

Американський стартап Beyond Meat заснований в 2009 році Ітаном Брауном.

Як повідомляли "Українські Новини", в ООН заявили, що запобігти глобальному потеплінню можна, якщо вживати менше м'яса в їжу. Також вчені впевнені, що перехід на вегетаріанство допоможе зберегти запаси питної води на планеті.

Нагадаємо, Супрун розвінчала міф про шкоду вегетаріанства.

Більше новин про: бургер м'ясо Продукти харчування рослини Вегетаріанство

Архів
Новини
Підприємства Group DF подали в суд на АМКУ за рішення про примусовий поділ 13:37
"Райффайзен Банк Аваль" має намір внести заставу за голову правління Писарука 13:16
Порушник з бази Інтерполу. Фото: Держприкордонслужба
В Одеській області затримали чоловіка в рясі священика, якого розшукує Інтерпол 13:11
"Союз птахівників України" виступив на захист агрохолдингу "Авангард" Олега Бахматюка 13:11
Порошенко після ігнорування ДБР, не з'явився на допит і в ГПУ 13:01
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні 16:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok