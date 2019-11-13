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13 ноября 2019, среда, 16:07 81
Внешняя политика 2019-11-13T16:54:43+02:00
Українські Новини
В Украину приедет министр иностранных дел Австрии для встречи с властями

В Украину приедет министр иностранных дел Австрии для встречи с властями

Украина, Австрия, МИД Австрии, Вадим Пристайко
Флаг Украины. Фото: fakty
Флаг Украины. Фото: fakty

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг посетит Украину для встреч с властями 13-14 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

В частности, 14 ноября он встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Политики намерены обсудить двусторонние отношения, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций.

Как сообщали Українськi Новини, канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине. 

Ранее сообщалось, что в Австрии расследуют отмывание из украинских банков 385 млн долларов и 75 млн евро. 

Также в МИДе Украины резко отреагировали на заявление главы МИД Австрии о прекрасных отношениях с Россией.

Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, где обсудили вопрос визовой политики Эстонии в отношении Украины, и украинская сторона осталась довольна эстонской позицией. 


Больше новостей о: Украина Австрия МИД Австрии Вадим Пристайко

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