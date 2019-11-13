В Украину приедет министр иностранных дел Австрии для встречи с властями

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг посетит Украину для встреч с властями 13-14 ноября.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.В частности, 14 ноября он встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.Политики намерены обсудить двусторонние отношения, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций.Как сообщали Українськi Новини, канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине. Ранее сообщалось, что в Австрии расследуют отмывание из украинских банков 385 млн долларов и 75 млн евро. Также в МИДе Украины резко отреагировали на заявление главы МИД Австрии о прекрасных отношениях с Россией.Тем временем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, где обсудили вопрос визовой политики Эстонии в отношении Украины, и украинская сторона осталась довольна эстонской позицией.